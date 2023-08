Fußball, Kreisliga A Türkgücü und Hösel wollen an ihre Erfolge anknüpfen

Dem SV Hösel ist mit den beiden Auftaktsiegen in der Fußball-Kreisliga A der erhoffte Traumstart gelungen. Nur der starke DSC 99 und der CfR Links können da mithalten. Am Sonntag erwarten die Höseler um 15.30 Uhr die SpVg. Hilden 05/06. „Das ist ein Topspiel“, sagt dazu Benny Schröder, Hösels Trainer. „Hilden hat seine Truppe arg verstärkt. Die Hildener gehen zwar nicht so offensiv mit Meisterschafts-Ambitionen um wie ich, aber sie wollen ganz klar dabei sein im Titelrennen.“