Fußball, Kreisliga A Türkgücü leistet SVH Schützenhilfe

Der SV Hösel trennte sich im Kreisliga-A-Spitzenspiel vom CfR Links auf dessen Platz 1:1 (0:1). „Damit können wir leben, es ist ein gerechtes Ergebnis“, sagte dazu SVH-Trainer Benny Schröder. „Klar, ein Dreier wäre uns allen lieber gewesen, aber Links stellt eine gute Mannschaft. Dort holt nicht jeder einen Punkt.“ Die erste Hälfte verlief weitgehend ausgeglichen. Dann, kurz vor der Pause, unterlief Dion Knoche ein verunglückter Rückpass auf seinen jungen Torwart Tim Baum. Der Links-Stürmer Marvin Mainz erahnte dieses Missgeschick und konnte einschießen. Nach dem Wechsel erspielte sich der SV Hösel ein klares Übergewicht und kam auch zum verdienten Ausgleich durch Nick Hartmann. Dann die 60. Minute: Der Links-Keeper Philipp Soroka wusste sich nur mit einer Notbremse zu helfen und sah Rot. Die Gäste hatten nun ein 30 Minuten langes Überzahlspiel. Aber Links verteidigte ordentlich, das was sich dem SVH an Möglichkeiten anbot, wurde nicht genutzt. Noch einmal Schröder: „Links kam auch in Unterzahl zu einigen gute Angriffen. Wir mussten aufpassen, höllisch sogar.“ Am Samstag kommt das Kellerkind TuS Erkrath an den Neuhaus. Da müssen seine Schützlinge mit der Favoritenrolle klarkommen.