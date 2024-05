Die Triathlonmannschaft setzt als Aufsteiger auf eine gute Mischung TTR 08 startet ins Abenteuer 1. Bundesliga

In zwei Testveranstaltungen mit einem 800-Meter-Schwimmen und einem 5000-Meter-Lauf erwiesen sich die Neuen als echte Verstärkung und begleiten das TTR-Team in die erste Bundesliga-Saison, in der in den drei Rennen einzig und allein der Klassenerhalt das Ziel ist. Die Wettkämpfe steigen in Bad Schönborn (Kraichgau), Tübingen und Hannover. Dabei hat die Konkurrenz absolute Top-Stars der Szene in ihren Reihen, aber die Ratinger gehen durchaus optimistisch in die Saison.