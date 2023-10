Triathlon Mit Eigengewächsen in die Bundesliga

In diesem Jahr nahmen auch einige am Nachwuchs-Cup des nordrhein-westfälischen Triathlonverbandes teil. Nick Frohnert tat dies mit dem größten Ratinger Erfolg. Der A-Schüler wurde in der Gesamtwertung von sechs Rennen Zweiter. Bei den Landesmeisterschaften kam er auf Platz vier. Auch Lea Becker, Mats Blankertz, Jannik Milnikel und Jonah Rühlemann waren in der Nachwuchs-Cup-Wertung aktiv, Einzelstarts absolvierten Jan Baumgarten und Lennard Böge. Baumgarten gewann dabei den Duathlon in Hamm in der Juniorenwertung. Kyara Goldmann wurde in der begleitenden „Schnupperserie“ für die Schülerinnen B und C Gesamtvierte, punktgleich mit der Dritten, war dieser aber als Vierte der Landesmeisterschaften unterlegen. Einen Start in dieser Serie tätigten auch Mayla und Finn Neypicks, Edward Fiedler sowie Theo Wülfken.