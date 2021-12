Tischtennis : TTC Heiligenhaus geht den Weg mit der Jugend voran

Heiligenhaus Der TTC Heiligenhaus hat zum Jahresende eine zufriedene Bilanz gezogen. Die U18 ist in der Leistungsklasse ungeschlagen, die U15 Dritter ihrer Liga, und auch bei den Senioren läuft es. Den eingeschlagenen Weg will der Klub weitergehen.

Zum Abschluss der Hinrunde zieht der TTC Heiligenhaus eine positive Bilanz. Besonders stolz ist der Klub auf die U18-Tischtennisspieler, die in ihrer Leistungsklasse ihre Gegner dominierten und sämtliche Spiele gewannen. Besonders hervorzuheben ist Spitzenspieler Riccardo Provincano, der in der kompletten Spielrunde ungeschlagen blieb. Der Mannschaft gehören mit Oliver Scheffler und Moritz Meier weitere erfolgreiche Akteure an.

Im Seniorenbereich war nach diversen Abgängen in den vergangenen Jahren eine Konsolidierung nötig. Die erste Mannschaft überwintert in der 1. Kreisklasse auf dem zweiten Platz, was am Saisonende zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen würde. Die Oldies der zweiten Mannschaft stehen im sicheren Mittelfeld der 2. Kreisklasse. Einige Jugendspieler hatten in der Hinrunde auch Einsätze im Seniorenbereich, um sich zu verbessern. „Mit dieser Entwicklung sind wir sehr zufrieden und möchten den Weg mit einer erfolgreichen Jugendarbeit weitergehen“, resümiert der Vorsitzende Wolfgang Tillmann.