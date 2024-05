Triathleten haben noch Anlaufprobleme Saisonstart beim Powerman Alsdorf

Letztlich war daher Michaela Melsa als 21. die erste Ratingerin, die in der Ergebnisliste auftauchte. Nach 1:17:34 Stunden erreichte sie die Ziellinie und nahm kurz danach Teamkollegin Lisa Rose in Empfang, die in 1:20:10 Stunden Rang 27 der Einzelwertung belegte. Mit der Gesamtpunktzahl von 95 kamen die Ratingerinnen in der Mannschaftswertung auf Platz zwölf unter den 16 Teams der höchsten Liga im nordrhein-westfälischen Triathlon. Ein Sonderlob erhielt die jüngste Starterin des Trios, denn Michaela Melsa war kurzfristig für Franziska Holl eingesprungen. „Michaela war die große und positive Überraschung des Tages“, freute sich Wolf. „Nach einer langwieriger Verletzung am Fuß ist sie noch nicht lange wieder im Training, hat aber eine tolle Leistung gezeigt.“ Ähnliches galt auch für Lisa Rose, die mit einer hartnäckigen Erkältung ebenfalls keine optimale Vorbereitung auf das Triathlonjahr 2024 hinter sich brachte. „Angesichts dieser etwas unglücklichen Umstände ist unser Resultat ein erster Schritt in eine hoffentlich erfolgreiche Saison“, sagte die Teambetreuerin.