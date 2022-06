Leichtathletik : Nägel auf der Strecke halten Athleten des TTR 08 auf

Michael Skoerys, Leon von der Mark, Lena Blankertz und Karsten Hegemann (von links) waren für das TTR 08 in der Landesliga aktiv. Foto: TTR 08

Ratingen Die Athleten des Triathlon Team Ratingen 08 waren in der Verbands- und der Landesliga aktiv, für beide Teams sprang am Ende Platz sieben heraus. Christian Kläsener war der Pechvogel des Tages.

Münster und Kalkar waren die Stationen des Triathlon Team Ratingen 08 zum Auftakt der Landesliga und zum dritten Saisonrennen in der Verbandsliga. Nach einer Kurzdistanz am Niederrhein belegte das Verbandsliga-Quartett des TTR ebenso Rang sieben wie das Landesliga-Team nach einem Sprint-Rennen im Münsterland. „Mit den beiden Resultaten können wir absolut zufrieden sein“, konstatierte Cheftrainer Georg Mantyk. „In Kalkar hatten wir etwas Pech mit einem Raddefekt, aber alle Starter haben stark abgeliefert. In Münster hat die gesamte Mannschaft ebenfalls überzeugt.“