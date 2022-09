Triathlon, 2. Bundesliga : TTR 08 hält die 2. Bundesliga

Ratingen Zum Saison-Abschluss holen die Ratinger Triathleten in Hannover ihr bestes Ergebnis mit Rang fünf und sichern sich so die Liga-Zugehörigkeit. Dabei sorgt Jan Ortjohann für einen Schreckmoment, der zum Abstieg hätte führen können.

„Was für ein Tag“, befand Teammanager Georg Mantyk, der seinen Spaß am Maschsee in Niedersachsens Hauptstadt hatte. „Das ist ein Riesen-Ergebnis für unsere Jungs, und es zeigt auf, was wir in der Liga leisten können, wenn unsere vier Topleute an der Startlinie stehen. Das gibt uns schon jetzt eine große Zusatzmotivation für die kommende Saison.“ In der abgelaufenen steht das TTR in der Abschlusstabelle auf Rang elf von 19 Mannschaften.