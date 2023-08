Triathlon, 2. Bundesliga TTR 08 setzt sich im Aufstiegsrennen vor die Konkurrenz

Nach dem dritten Saisonrennen in Salzgitter war die Stimmung im Bundesliga-Tross des TTR 08 noch gedämpft gewesen. Im Rennen um den Platz in der ersten Liga hatten sich die Hamburger recht deutlich abgesetzt. Als nun in Grimma die Ergebnisse feststanden, hatte sich das Aufstiegsblatt allerdings komplett geändert. „Ich will nicht unken, aber die erste Liga ist jetzt in Reichweite“, sagte Teamleiter und Cheftrainer Georg Mantyk recht optimistisch. „Wir haben jetzt vier Punkte Vorsprung, und das ist schon ein Brett.“ Das TTR ist Tabellenzweiter hinter dem Team Berlin II, dessen Erstvertretung aber schon in der Top-Liga vertreten ist, sodass die Hauptstädter nicht aufsteigen dürfen.