TTR 08-Vorsitzender Burkhard Schmidt spricht über die Corona-Folgen : Vereine brauchen Wiederaufbaupakt

Interview Ratingen Der Vorsitzende des Triathlon Team Ratingen 08 vermag die Folgen der Corona-Krise noch nicht abzuschätzen. Sorgen bereitet der Nachwuchsbereich.

Schmidt Für interessierte Partner haben wir interessante Pakete entwickelt, die es Sponsoren ermöglichen, trotz vermutlich fehlender Wettkämpfe effizientes Marketing zu betreiben. Interessierten stellen wir diese gerne vor. Denn man muss immer im Blick haben: Auch nach Corona bilden wir Kinder und Jugendliche aus und werden auch als Verein mit unseren Teams lokal, regional und auch national erfolgreich sein. Zudem bemühen wir uns natürlich, unsere Mitglieder bei guter Laune und auch fit zu halten. Wir haben für alle Trainingsangebote auch Hygienekonzepte in der Schublade, sind also vorbereitet auf diverse Vorgaben. Für unsere Leistungssportler ergeben sich darüber hinaus Wettkampfmöglichkeiten, da erste Rennen anstehen. So gab es am 28. März den Ländervergleichswettkampf Swim & Run in Darmstadt und am 25. April ist die Duathlon-DM in Halle. Um eine weitere Phrase zu bemühen: Unsere Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir sind guter Dinge.