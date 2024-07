Leichtathletik aus Ratingen So lief es für die Triathleten

Der TuS startete in der Landesliga ebenfalls in Kalkar beim N3T Triathlon und mit den Regionalliga-Damen ebenfalls in Bochum – jeweils über die Sprintdistanz. Bei den Damen fielen gleich alle drei ursprünglich geplanten Starterinnen erkrankt oder verletzt aus, sodass Silke Kohrs, Kristin Schmidt und Tine Verjans alle recht spontan trotz Hochzeiten und Geburtstagen am Vorabend einsprangen. Bei strömendem Regen fuhr Kohrs die schnellste Zeit und lief am Ende als 35. des Gesamtfeldes und Dritte ihrer Altersklasse über die Ziellinie – obwohl sie auf der Laufstrecke in einer rutschigen Kurve gestürzt war. Für Verjans gab es Rang 39, für Schmidt Platz 44 – Platz 14 aller Damen-Teams.