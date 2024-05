Auftakt in den Ligen Gelungener Start in die Triathlon-Saison

Aus dem Oktett ragten Henning von Poser (7. in 2:02:42 Stunden) und Klaus Findt (14. in 2:05:57) etwas heraus. Mit Burkhard Schieferstein (37. in 2:14:48) und Michael Skoerys (42. in 2:16:11) verpassten sie das Podium nur um sechs Platzziffern in einem engen Rennen um den Bronzerang. Die TTR-Farben ebenfalls gut repräsentierten Alexander Kuppe (32. in 2:13:33), „Masters-Rookie“ Thorsten Spicker (39. in 2:15:54), Lars Terörde (53. in 2:23:06) und Olaf Josten (78. in 2:35:02). Als TTR II feierten sie mit den weiteren Dumeklemmern im Ziel Platz zwölf.