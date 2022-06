Leichtathletik : Triathlon Team Ratingen räumt doppelt ab

Alexander Gossmann, Daniel Schäffkes, Christopher Reiß, Jan Baumgarten (von links) waren für das TTR 08 in Harsewinkel. Foto: TTR 08

Ratingen Die Herren des Triathlon Team Ratingen 08 holen in Harsewinkel den zweiten Platz in der Verbandsliga und drei Top-Ten-Ergebnisse bei der Landesmeisterschaft. Der Nachwuchs überzeugt in Dortmund, allen voran Leon Vollstedt.

Das Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 war am Wochenende ziemlich erfolgreich. In Harsewinkel holten die Herren Platz zwei in der Verbandsliga Mitte, und in Dortmund sicherten sich die Ratinger Talente einen kompletten Medaillensatz. Leon Vollstedt stach hier mit Rang eins in der Juniorenwertung heraus. „Das war ein langer Sporttag, aber die Reisen haben sich gelohnt“, konstatierte TTR-Cheftrainer Georg Mantyk.

Der mehrgeteilte Triathlontag begann in Dortmund, wo ab 9 Uhr die Starts im Nachwuchscup anstanden. Der Nordrhein-Westfälische Triathlonverband und der Veranstalter hatten sich auf eine zweigeteilte Wertung verständigt – mit Halbfinal- und Finalrennen. Am Start waren diverse Jahrgänge von 1999 bis 2009. Die Strecken gingen über 200 Meter Schwimmen im Dortmund-Ems-Kanal, 4,5 Kilometer auf dem Rad und 1100 Meter Laufen. Letztlich sicherte sich Vollstedt im Finale in 13:37 Minuten den Sieg bei den Junioren. Da er beim Lauf falsch geleitet worden war, wurde er nach 400 Metern Umweg im Gesamtklassement „nur“ Zweiter. Einen zweiten Platz erreichte Mats Blankertz (Jugend A/14:53). Die Medaillenfarben komplett machte Lennart Böge mit Rang drei der U23-Wertung (14:18).

Hannah Sanders (Jugend A/17:40) holte sich einen starken vierten Platz. Sechste wurden in dieser Altersklasse Jonah Rühlemann (15:34) und Sophie Reiber (18:07). Nick Frohnert (Schüler A) und Nico Rogmann (Jugend A) hatten es in das B-Finale geschafft, wurden aber auf die falsche Radstrecke geleitet.

Eine Sprintdistanz hatten die Ligastarter in Harsewinkel zu absolvieren. Nach 500 Metern Schwimmen, 22 Kilometern auf dem Rad und fünf in Laufschuhen jubelte das TTR-Quartett über Silber. Christopher Reiß (57:14 Minuten), Jan Baumgarten (57:46) und Alexander Gossmann (58:06) belegten in der Verbandsliga die Einzelplätze zwei bis vier. Daniel Schäffkes steuerte in 1:06:49 Stunden Rang 32 hinzu, sodass sich die vier mit einer Platzziffer von 41 nur dem Siegerteam aus Düsseldorf geschlagen geben mussten. „Die Jungs haben ein richtig starkes Rennen gezeigt“, lobte Mantyk. Parallel wurden die NRW-Landesmeister im Sprinttriathlon gekürt. Hierzu wurden die Resultate verschiedener Startgruppen in ein Tableau gebracht, das dem TTR drei Top-Ten-Ergebnisse bringt: Reiß Vierter, Baumgarten Sechster, Gossmann Achter.

(RP/ame)