Triathlon Guter Start für die Triathlon-Talente

Zum dritten Nachwuchstag des nordrhein-westfälischen Triathlon-Verbandes (NRWTV) hatte das Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 elf junge Athleten an den Start gebracht. Dieser „Swim and Run“ war für die Schüler C (Jahrgang 2016/15) und Schüler B (Jahrgang 2014/13) Teil der „Schnupperserie“, bei der insgesamt sieben Wettkämpfe in diesem Jahr stattfinden, wobei die drei besten Ergebnisse in die Gesamtwertung eingehen. Für die älteren TTR-08-Athleten (Schüler A, Jahrgang 2012/11 und Jugend B, 2010/09) war der Wettkampf Teil des NRW-Cups, der ebenfalls sieben Wettkämpfe umfasst. Zusätzlich fand eine Kader- und Talentsichtung des NRWTV statt.