Ratingen nun Triathlon-Stützpunkt NRW Verband zeichnet das TTR 08 aus

Durch die neue Einstufung wird das TTR zu einem Aushängeschild in der Region und zur Anlaufstelle für talentierte und motivierte Nachwuchssportler im Ausdauerdreikampf, und mit Blick auf den Leistungssport wird die Bildung starker Trainingsgruppen vereinfacht. Zudem wird Ratingen durch diesen Schritt in das Netzwerk aller landesweiten Verbandsstützpunkte eingebunden, was unter anderem den Austausch und den Transfer neuester Methodiken erleichtert. Bestandteil dessen ist ebenso der direkte Kontakt zum Landesleistungsstützpunkt in Essen, einer von vieren bundesweit, mit der dortigen Infrastruktur, beispielsweise für eine umfangreiche Leistungsdiagnostik. So wird beim TTR eine intensive Förderung des Nachwuchsleistungssports geschaffen.