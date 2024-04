Leichtathletik TTR 08 mit guten Ergebnissen in Venlo

Um 14 Uhr fiel schließlich der Startschuss für den Halbmarathon, bei dem zwölf Athleten des TTR 08 starteten. Nach 1:29:32 Stunden lief Philipp Rudat über die Ziellinie und belegte damit in der Altersklasse (AK) Männer Platz 260 von 1884. Kurz darauf (1:32:26) war auch Nick Schrock im Ziel, was in derselben AK Platz 328 bedeutete. Im weiteren absolvierten Volker Frohnhoff (1:42:24, M55, Platz 97/594), Andrè Schlosser (1:47:52, M45, Platz 329/701), Ralph Schneider (1:48:12, M40, Platz 383/888), Volker Räthsel (1:49:05, M55, Platz 147/594), Martin Berekoven (1:49:24, M55, Platz 153/594), Helene Bergmann (1:52:22, AK Frauen, Platz 212/1100), Lars Terörde (1:56:05, M50, Platz 320/675), Regina Berekoven (1:57:17, W50, Platz 63/296), Olaf Blohm (1:58:51, M55, Platz 253/594) und Jennifer Schlosser (1:59:56, W45, Platz 126/416) die 21,0975 Kilometer.