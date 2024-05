Triathlon in Ratingen Ortjohann mit Rekord, Nachwuchs mit Spaß

Damit der Verein auch in Zukunft erfolgreich bleibt, steckt er viel Energie in die Jugend. Und so waren elf seiner Nachwuchsathleten nun bei der Schnupperserie des Nordrhein-Westfälischen Triathlon-Verbandes (NRWTV) für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2013 bis 2016 in Essen. Der Fokus liegt hier ganz eindeutig darauf, Spaß zu haben, um die Teilnehmenden an den Triathlon-Sport heranzuführen.