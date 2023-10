Leichtathletik Kids des TTR 08 auf den Spuren der Römer

Am Abend fand während eines Festaktes die Verleihung der „Triathlon Abzeichen Jugend“ durch die beiden Trainer statt. Dieses Abzeichen wird von der Deutschen Triathlon Union in Bronze für einen erfolgreichen Wettkampf, in Silber für drei erfolgreiche Wettkämpfe und in Gold für fünf erfolgreiche Wettkämpfe verliehen. Von den TTR-08-Kids erhielten in Haltern Mayla und Fynn Nepicks, Daniel Radojkovic und Lea Milnikel das Abzeichen in Bronze. Lia Konitzer und Erik Schulze bekamen es in Silber, Paul Schneider, Kyara Goldmann, Lea Becker und Janik Milnikel in Gold. An vier weitere TTR-08-Kids, die nicht mit in Haltern waren, wurde das Abzeichen während des Trainings verliehen (Bronze: Diego Kronberg und Theo Wülfken; Silber: Edward Fiedler; Gold: Felipe Maurice Kunkel). Die Trainer zeigten sich stolz über die Erfolge ihrer jungen Athleten. Erwachsene und Kinder ließen den Abend ganz gemütlich mit lustigen Spielchen und anregenden Gesprächen ausklingen.