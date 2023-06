Leichtathletik Erfolgreiche Reise des TTR 08 ins Münsterland

Ratingen · In Drensteinfurt ist das Ratinger Triathlon-Team mit einem Großaufgebot am Start: In der Liga standen die Ränge drei (Masters I), fünf (Oberliga-Herren) sowie zehn (Masters II) in den Ergebnislisten, hinzu kamen fünf Einzelsiege und ein Staffelerfolg.

02.06.2023, 05:15 Uhr

Zufrieden in Drensteinfurt (von links): Gerrit Schubert, Morten Schmidt und Jan Baumgarten. Foto: TTR 08

Drensteinfurt war die zweite Liga-Station für das Triathlon Team Ratingen 08 (TTR). Neben den Oberliga-Herren und den Masters hatten 24 Athleten die rund 130 Kilometer lange Anreise ins Münsterland angetreten. Die ebenso lange Rückreise konnte der große Tross aus der Dumeklemmerstadt mit einem sportlichen Lächeln antreten. In der Liga standen die Ränge drei (Masters I), fünf (Oberliga-Herren) sowie zehn (Masters II) in den Ergebnislisten, hinzu kamen fünf Einzelsiege und ein Staffelerfolg. „Die waren wahrlich ganz stark unterwegs“, zollte TTR-Cheftrainer Georg Mantyk vor allem den Masters Respekt. Ein Podiumsplatz hatten die Ratinger gar nicht erwartet, aber Henning von Poser, Karsten Hegemann, Burkhard Schieferstein und Michael Skoerys kamen auf Rang drei, nachdem sie 1200 Meter geschwommen waren, 60 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt hatten und abschließend 15 Laufkilometer absolviert hatten. von Poser blieb in 2:58:04 Stunden gar unter der Drei-Stunden-Marke. Die Zweitvertretung Stefan Ortjohann, Alexander Kuppe, Lars Terörde und Martin Rühlemann konnte die schnellen Strecken auch für starke Zeiten nutzen und sich Rang zehn in der 18er-Masterliga sichern. In der Oberliga sprang für Christopher Reiß, Alexander Gossmann, Daniel Schäffkes und Philipp Rudat Rang fünf heraus. Das TTR-Quartett hatte eine Kurzdistanz von 800 Schwimmmetern, 40 Rad- und zehn Laufkilometern hinter sich gebracht. Als erster TTRler kam Reiß nach 1:47:02 Stunden ins Ziel, womit er in der Ligawertung Platz sieben belegte. „Auch das war von allen eine Top-Leistung“, bilanzierte Mantyk. „Mit den Liga-Resultaten in Drensteinfurt können wir wirklich mehr als zufrieden sein.“ Die ersten Rennen am frühen Morgen gehörten allerdings den jüngsten Startern des TTR. Im Rahmen der „Schnupperserie“ des Nordrhein-Westfälischen Triathlonverbandes (NRWTV) gelang Kyara Goldmann bei den Schülerinnen C Rang vier. Nach 12:03 Minuten war sie 200 Meter geschwommen und 1000 Meter gelaufen. Etwas kleinere Distanzen (50 bis 200 Meter) hatten ihre Teamkollegen beim offenen „Swim & Run“ absolviert. Felipe Maurice Kunkel war der schnellste C-Schüler in 3:21 Minuten, Daniel Radojkovic wurde in 3:38 Minuten Vierter. Angetreten waren auch die Höfges-Geschwister Madita und Greta, die jeweils Zweite wurden: die ältere Madita bei den B-Schülerinnen nach 3:32 Minuten, ihre Schwester nach 4:48 Minuten bei den C-Schülerinnen. Die „Großen“ standen dem Nachwuchs indes kaum nach. Die meisten hatten sich für das Jedermann-Rennen über 400 Meter im Wasser, 20 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer Laufen gemeldet. Bei den Herren gab es die Gesamtränge eins bis fünf für Morten Schmidt (49:50 Minuten), Gerrit Schubert (51:52), Jan Baumgarten (52:19), Max Lou Kerth (52:54) und Marc Pinkowski (54:31). Schmidt, Baumgarten und Kerth waren damit auch Altersklassensieger, ihre Mitstreiter jeweils Zweite. Die „jungen Wilden“ gehören auch zum Kader der 2. Bundesliga. Im Sog der Jungspunde holte sich Michael Lillot ebenfalls einen Sieg. 1:03:25 Stunden konnte kein 50- bis 55-Jähriger unterbieten. Die Altersklassenpräsidentin des TTR war Catrin Pautzke. In 1:16:31 Stunden musste sie in der AK 60 nur einer Konkurrentin den Vortritt lassen. Erfolgreich waren auch die Staffeln. Lea Milnikel, Roland Milnikel und Katharina Kämpf teilten sich die Distanzen von 200 Metern Schwimmen, zehn Radkilometern und 2,5 in Laufschuhen so erfolgreich auf, dass sie nach 34:59 Minuten das schnellste Trio waren. Lea Becker, Jannik Milnikel und Edward Fiedler kamen in 40:29 Minuten auf Rang drei. Bestens unterwegs waren zudem Björn Brosch, Markus Pieper und Volker Frohnhoff über die Kurzdistanz und Stephan Sonnen sowie Thorsten Spicker über die Mitteldistanz. Broschs Zeit von 2:06:16 Stunden war gleichbedeutend mit Rang zwei der AK 40, Piepers 2:16:40 Stunden mit Platz fünf der AK 50, und Frohnhoff freute sich nach 2:24:57 Stunden als Fünfter der AK 55. Länger unterwegs waren naturgemäß Sonnen (3:19:23) und Spicker (3:26:32). Sonnen wurde Neunter der AK 50, Spicker Siebter bei den 45- bis 50-Jährigen. Weitere Informationen unter www.ttr08.de

(RP/ame)