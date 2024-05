1. Triathlon Bundesliga Schwieriges Bundesliga-Debüt bringt dem TTR 08 Rang zwölf

Sportlich gab es indes ein paar Haare in der Suppe. „Abgesehen von Leon haben unsere Starter nicht ihre Leistungen abrufen können“, so Mantyk. Der Brite Stedman büßte im Schwimmen überraschend wertvolle Sekunden ein und verpasste so die erste Radgruppe. Der Däne Kristensen bekam im Kampf um die beste Linie an einer Boje einen Schlag, verlor seine Schwimmbrille und letztlich viel Zeit. Ortjohann hatte Probleme beim Laufen. „Rang zwölf ist in Ordnung, aber wir hatten auf einen Platz unter den ersten zehn geschielt“, so Mantyk.