Die harte Landung in der Realität TTR 08 hinkt in der 1. Bundesliga hinterher

Das zweite Rennen der 1. Triathlon-Bundesliga ging in Tübingen über die Bühne. In der schmucken Altstadt der Universitätsstadt landete das Triathlon Team Ratingen 08 am Ende auf dem 14. Platz. Damit blieben die beiden Dänen Andreas Nikolajsen, Thomas Jon Kristensen, der Brite Callum Stedman sowie Leon Vollstedt hinter den Erwartungen zurück und sehen sich nun mit der harten Wirklichkeit in der obersten deutschen Liga konfrontiert.