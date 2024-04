Leichtathletik TTR 08 ist bereit für den Bundesliga-Start

Am 25. Mai beginnt für das Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 das Abenteuer Bundesliga, der Aufsteiger startet dann im Kraichgau als eine von insgesamt 16 Mannschaften beim ersten von nur vier Wettkämpfen in der höchsten Liga Deutschlands. „Wir treten gegen die Weltelite an, so klar muss man das sagen: gegen Profis, die damit ihr Geld verdienen“, erklärt TTR-Cheftrainer Georg Mantyk und ergänzt: „Wenn wir es dann am Saisonende schaffen, im hinteren Mittelfeld zu landen und die Klasse zu halten, können wir mit unseren Athleten mehr als zufrieden sein.“