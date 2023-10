Triathlon TTR 08-Masters schaffen Ironman 70.3 in Belgien

Knokke-Heist gilt als Belgiens mondäner Badeort an der Nordseeküste mit breiten Stränden und einer elf Kilometer langen Promenade. In diesem Jahr ging hier zum ersten Mal ein Ironman 70.3 über die Bühne, und fünf Athleten des Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 wagten sich mit Unterstützung ihrer zahlreich mitgereisten Fans bei der Premierenveranstaltung in das stürmische Meer. Denn im Gegensatz zur spiegelglatten Nordsee an den Vortagen erwartete die Sportler am Wettkampftag ein recht welliger und aus Sicht der Aktiven spektakulärer Auftakt. Auch wenn die Bojen in den Wellen nicht immer zu sehen waren, erreichten alle Athleten sicher den Sandstrand. Mit Unterstützung von Wind und Strömung erzielten sie doch Schwimmbestzeiten. Als Erster entstieg Burkhard Schmidt nach 29:34 Minuten dem rund 20 Grad warmen Salzwasser, gefolgt von Martin Rühlemann (30:11), Burkhard Schieferstein (31:52), Michael Skoerys (32:05) und Karsten Hegemann (33:01).