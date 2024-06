NRW-Liga im Triathlon TTR-Damen kommen erstmals auf Rang zwei

Natürlich war Wolff insgesamt begeistert vom Auftritt der drei Athletinnen. „Überragender zweiter Platz. Was die Mädels hier geleistet haben, ist bockstark und nach den gezeigten Rennen auch der verdiente Lohn. Da sind die Strapazen auch schnell vergessen trotz fünf Stunden Triathlon.“ Geschlagen geben musste sich das TTR-Trio nur dem DLC Aachen mit einer Differenz von nur fünf Platzziffern. Zwei Rennen stehen noch an: ein Teamsprint in Krefeld und eine individuelle Sprintdistanz in Vreden. Das Szenario ist nicht sehr wahrscheinlich, aber Wolff spricht „vom Schnuppern am Aufstieg. Die Konkurrentinnen sind schon sehr stark und bisher stabil, aber komplett unrealistisch ist ein Aufstieg nicht“.