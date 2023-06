Leichtathletik Platz zehn für die TTR-08-Damen

Nach mehreren Monaten Verletzungspause stieg auch Vollstedt wieder ins aktive Triathlongeschehen ein. Der ehemalige Kaderathlet des nordrhein-westfälischen Triathlonverbandes hatte sich Hagen als ersten Wettkampf ausgesucht. Hier ging er über eine Sprintdistanz von 500 Metern Schwimmen, eine 23 Kilometer lange und wellige Radstrecke sowie einen Fünf-Kilometer-Lauf an den Start. 1:03:24 Stunden bedeuteten für den jungen TTR-Athleten Rang eins. „Auch wenn die ganz große Konkurrenz in Hagen fehlte, freue ich mich natürlich über den Sieg“, bilanzierte der Bundesliga-Athlet und ergänzte: „Ich bin den Hagen-Triathlon auch aus dem vollen Training angegangen, da der Fokus der Trainingsarbeit im Moment auf den ersten Wettkampf der 2. Bundesliga in Eutin am 18. Juni ausgerichtet ist. Jetzt muss mich Cheftrainer Georg Mantyk nur noch aufstellen.“