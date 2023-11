Leichtathletik TTR 08 in der Teamwertung auf Rang zwei in Essen

Mit 14 Athleten war das Triathlon Team Ratingen 08 (TTR) beim Blumensaatlauf in Essen am Start. Dieser Wettkampf hat nichts mit Botanik zu tun, vielmehr veranstaltet ihn TuSEM Essen in Gedenken an seinen früheren Athleten August Blumensaat, einen der besten Marathonläufer der 1950er Jahre. Bei der nun 32. Auflage am Baldeneysee waren die Ratinger sehr erfolgreich.