Triathlon am Aasee und in Steinbeck Debütanten und Masters erfolgreich

Das Triathlon Team Ratingen 08 (TTR) hat nach dem Auftakt in der Bundesliga nun auch mit der Landesliga den ersten Wettkampf der neuen Saison in der Landesliga absolviert: Beim 35. Aasee-Triathlon in Bocholt. Für André Schlosser, Stephan Sonnen sowie die beiden Landesliga-Debütanten Felix Schulze und Ralph Schneider stand eine Sprint-Distanz über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen an, wobei das Wetter durchwachsen, die Radstrecke nass und der Aasee mit 19 Grad kühl waren.