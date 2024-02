12. Hildener Winterlaufserie Quartett des TTR 08 absolviert die Winterlaufserie

In der „Großen Serie“ gingen inital drei TTR-08-Athleten an den Start. Markus Pieper lief beim ersten Lauf die 10 Kilometer in 54:22 Minuten, musste die Serie dann aber krankheitsbedingt abbrechen. Volker Frohnhoff lief drei exzellente Läufe und absolvierte die 10 Kilometer in 50:27 Minuten, die 15 Kilometer in 1:13:15 Stunden und den abschließenden Halbmarathon in 1:44:36 Stunden. Somit hatte er eine Gesamtzeit von 3:48:18 Stunden und belegte in der M55 den fünften Platz. Ralph Schneider wurde in einer Gesamtzeit von 4:00:59 Stunden in der AK M40 Siebter: Er benötigte für die 10 km 52:01 Minuten, für die 15 km 1:17:32 Stunden und für den Halbmarathon 1:51:26 Stunden.