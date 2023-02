Triathlon TTR 08 richtet Nachwuchstag des Verbandes aus

Zu Gast in Ratingen waren auch viele Athleten des Landeskaders, darunter auch Deutsche Meister und international erfahrene Triathlonspezialisten. Die bekanntesten Namen waren die Wittener Emma Fahrenson und die Gebrüder Lukas und Max Meckel. Fahrenson hat bereits Europameisterschafts-Erfahrung genau wie Lukas Meckel. Gemeinsam mit seinem Bruder ist er auch schon in der ersten Triathlon-Bundesliga am Start gewesen. Darüber hinaus dürften unter den vielen Startern sicher einige gewesen sein, die in den kommenden Jahren nationale und internationale Erfolge feiern werden.