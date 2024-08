Zugang mit Champions-League-Erfahrung Ex-Profi wird ein Ice Alien

Die Ratinger Ice Aliens haben ihren fünften externen Zugang für die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga gefunden, und der amtierende Meister hat dafür einen Ex-Profi gewinnen können: Eric Stephan wechselt an den Sandbach. Der Verteidiger kann unter anderem auf 59 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückblicken und erhält in Ratingen nun die Rückennummer 21.