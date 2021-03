Fußball, Bezirksliga : SV Hösel: Schröder beerbt Wienhusen

Hösel Dennis Wienhusen verlässt den Fußball-Bezirksligisten SV Hösel nach kurzer Zeit schon wieder und geht zum Landesligisten Rather SV. Für ihn übernimmt Vollblutstürmer Benedikt Schröder den Job an der Höseler Seitenlinie.

Kürzlich trat der Rather SV an Dennis Wienhusen heran. Den Schwarz-Weißen gelang in der Landesliga unter ihrem Tiefenbroicher Trainer Andreas Kusel (44) ein Traumstart. Die Truppe aus dem nahen Waldstadion gewann alle sieben Punktspiele und steht damit an der Tabellenspitze. Aber dann, am 25. Oktober, nach dem Rather 2:0-Sieg in Wülfrath, kam für den Amateurfußball das totale Aus, und wie es weitergeht, weiß niemand. Kusel hat inzwischen die Firma gewechselt, er ist nicht mehr im Betrieb des Tiefenbroichers David Ziegler beschäftigt und nun beruflich anders eingespannt. Für den zeitraubenden Job als Landesliga-Trainer fehlt künftig die nötige Zeit. Dann, nach Kusels Rücktritt, fragte der Rather Vorstand bei Wienhusen nach, ob er übernehmen kann. Der in Uerdingen als Lehrer tätige 39-jährige Ex-Lintorfer hat früher selbst für die Rather gespielt, er kennt den Klub wie seine Westentasche – und sagte zu.