Nach den Testspielen Das hat Dorda bei 04/19 nicht gefallen

Mit einem 2:1-Sieg gegen den Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach hat Ratingen 04/19 am Mittwochabend die Testspielreihe in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Oberliga abgeschlossen. Der Endstand war schon nach 32 Minuten erreicht nach Treffern von Emre Demircan (4. Minute) und Daniel Nesseler (32.) bei einem Gegentor durch Metin Kizil (27.).