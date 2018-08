Trainer Alfred del Cueto fordert Einsatz

Die Mannschaft des RSV ist in großen Teilen zusammengeblieben – und wurde noch verstärkt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Fußball-Oberligist bestreitet Sonntag das erste Pflichtspiel im Pokal. Die Mannschaft macht einen starken Eindruck. Der Kern ist zusammengeblieben, die neuen Spieler bringen viel Qualität.

Alfonso del Cueto hatte es noch einmal so richtig erwischt. Der Trainer von Ratingen 04/19 war am vergangenen Wochenende aus dem Urlaub zurückgekehrt und leitete gleich zwei Trainingseinheiten des Fußball-Oberligisten in der prallen Sonne. „Am Tag danach lag ich dann tot im Bett“, berichtet der Coach. „Da hatte ich mir wohl einen leichten Sonnenstich geholt.“