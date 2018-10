Top Job: 04/19 macht fast alles richtig

Bravo: Trainer Alfonso del Cueto hatte beim überzeugenden Ratinger Sieg in Velbert im Grunde fast nichts am Spiel seiner Mannschaft auszusetzen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Fußball-Oberligist zeigte sich beim 2:0 in Velbert von seiner besten Seite. Bei Rang neun soll es nicht bleiben.

„Wir haben einen guten Zusammenhalt gezeigt, gut gekämpft, einen ruhigen Ball gespielt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, sagte der wirkungsvolle Ratinger Mittelfeldmann Erkan Ari. 04/19 zeigte von Beginn an einen sehr konzentrierten Auftritt – mit dem Fokus auf einem kompakten, bissigen Defensivverbund, der die Null insgesamt souverän hielt. Was die Seele von Trainer del Cueto besonders beruhigen sollte, war der Auftritt der spontan zusammengewürfelten Viererkette. Innenverteidiger Phil Spillmann wurde exzellent von Ole Päffgen unterstützt, der die Position des weiter mit einem Knorpelschaden kämpfenden Kapitäns Mark Zeh übernommen hatte. Draußen zeigten Fynn Eckhardt und Andrej Karlicsek, der eigentlich gelernter Mittelstürmer ist, jeweils glänzende Auftritte.

Da Tobias Peitz auf der Doppelsechs Velberts aktivstem Spieler Leroy Mickels gehörig die Freude am Fußball nahm, kamen die Platzherren nur auf eine wirklich gefährliche Möglichkeit. „Ich muss den Jungs ein großes Lob aussprechen. Eckhardt und Karlicsek waren immer zur Stelle und haben fast keine Fehler gemacht“, erklärte del Cueto, der zudem seinen Torhüter Marius Gerhardt lobte: „Super Leistung von ihm, zweimal zu null gespielt hintereinander. Er macht das sehr gut, hält die Jungs zwischendurch immer wieder wach.“ Auch der verletzte Dennis Raschka, die eigentliche Nummer eins, hatte auf der Tribüne nur positive Worte für Gerhardt übrig. „Er macht das richtig gut, sehr souveräne Auftritte bislang.“

Die Offensive wusste gleichfalls zu überzeugen. Die Blau-Gelben boten sicherlich kein Feuerwerk an, waren aber – im Gegensatz zu vielen anderen Spielen in dieser Saison – sehr effektiv und erzielten die Tore zu günstigen Zeitpunkten. „Wir wollten hier lange die Null halten und haben dann die entscheidenden Nadelstiche gesetzt“, stellte del Cueto fest. Spillmanns Freistoß zum 1:0 (41.) machte den Weg frei, ehe Emrah Cinar das entscheidende 2:0 (67.) von Aleksandar Pranjes glänzend vorbereitete. Cinar belohnte sich dadurch für eine sehr überzeugende Leistung. Del Cueto: „Emrah hat sich aufgerieben, wie immer. Er macht da vorne immer Stress und hat das wieder sehr gut gemacht.“

Nun wollen die in der Tabelle auf Rang neun verbesserten Ratinger (16 Punkte) am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Meerbusch nachlegen. Zusätzlicher Anreiz: Durch einen Erfolg könnte 04/19 am starken Aufsteiger vorbeiziehen (Sechster/18 Zähler).