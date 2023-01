Jugendfußball, Regionalliga Berufsziel: Profi-Fußballer oder Sportpsychologe

Hinter Tobias Pollmann liegt eine schwierige Zeit. Zwei Spielzeiten stand der 14-jährige Fußballer bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, bevor er im Sommer 2022 zum U15-Regionalligisten Ratingen 04/19 zurückkehrte. „Ich war in Leverkusen einfach nicht zufrieden“, stellt der Flügelspieler fest. „Insgesamt hatte ich zu wenige Einsatzzeiten, um mich weiterzuentwickeln. Dagegen gab mir unser Trainer Kai Schmidt eine Perspektive. In Ratingen kann man mindestens Niederrheinliga und in dieser Saison sogar Regionalliga spielen.“