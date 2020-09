Wegen Coronavirus-Pandemie : TTC Heiligenhaus zieht zwei seiner Teams zurück

Zwei Teams des TTC Heiligenhaus schlagen diese Saison nicht auf. Foto: imago sportfotodienst

Heiligenhaus Aufgrund der Coronavirus-Pandemie spielt der TTC Heiligenhaus mit zwei seiner Tischtennis-Teams in der kommenden Saison nicht: Die Reserve steht so als Absteiger in die 3. Kreisklasse fest, die Jugend-18-Mannschaft bleibt in der 1. Kreisklasse.

Der TTC Heiligenhaus zieht zwei seiner Tischtennis-Teams zurück: Aus dem aktuellen Kader der zweiten Mannschaft gehören allein neun Spieler aufgrund ihres Alters beziehungsweise aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe – diese Aktiven haben große Bedenken bezüglich der Coronavirus-Pandemie. „Zudem ist die aktuelle Entwicklung in Heiligenhaus mit steigenden Fallzahlen problematisch, was sich in mehreren Quarantänemaßnahmen unter anderem an Schulen widerspiegelt“, schreibt der TTC. Aus den genannten Gründen wurde neben der Heiligenhauser Reserve ebenfalls die Jugend-18-Mannschaft zurückgezogen.

Die zweite Senioren-Mannschaft war für die 2. Kreisklasse gemeldet und gilt nun aufgrund des Rück­zugs automatisch als Absteiger in die 3. Kreisklasse. Da kennen die Verbände sportartübergreifend kein Pardon. „Diese Entscheidungen sind uns nicht leicht gefallen. Vorrangiges Ziel in diesen Zeiten aber ist, unsere Aktiven gesund durch die Saison zu bringen“ betont der Vorsitzende des TTC, Wolfgang Tillmann. „Wir wollen versuchen, den Trainingsbetrieb weitgehend offenzuhalten“ ergänzt Sportwart Jochen Rabstein. Für die Jugend-Mannschaft hat der Rückzug vom Spielbetrieb keine Auswirkungen, da sie in der 1. Kreisklasse starten sollte – die ist ohnehin die unterste Spielklasse, die Heiligenhauser können also nicht daraus absteigen.

Es ist bereits der zweite Fall, dass ein Verein in Ratingen und Heiligenhaus eine Mannschaft zurückzieht, weil ihre Spieler aufgrund der Coronavirus-Pandemie Bedenken haben: Vor den Tischtennisspielern hatten bereits die Handballer der vierten Mannschaft der SG Ratingen erklärt, nicht spielen zu wollen. Da sie der Kreisklasse und damit der niedrigsten Liga angehören, können sie wie die Jugend-Tischtennisspieler aus Heiligenhaus nicht absteigen.

