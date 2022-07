Eishockey, Regionalliga : Brazda-Zwillinge verlängern bei den Ratinger Ice Aliens

Tobias (links) und Tim Brazda haben verlängert. Foto: Ronny Rehbein/Ice Aliens/Ronny Rehbein

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens treiben ihre Kader-Planung für die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga voran und haben nun mit zwei Publikumslieblingen verlängert: Tim und Tobias Brazda gehen in ihre siebte Senioren-Saison in Ratingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem die Ratinger Ice Aliens Planungssicherheit auf dem wichtigsten Posten haben, und in Frank Gentges einen prominenten neuen Trainer für die Eishockey-Regionalliga präsentieren konnten, treiben sie nun auch die Kaderzusammenstellung voran. Dabei ist es ihnen gelungen, zwei Publikumslieblinge zu halten: „Und wir, wir haben zwei davon“, so schallt es durch die Ratinger Eissporthalle, wenn Tim und Tobias Brazda für die Ice Aliens auflaufen. Das Zwillingspaar hat nun für eine weitere Spielzeit verlängert und geht damit in seine siebte Saison im Seniorenbereich in Ratingen.

Das Brüderpaar bekommt man grundsätzlich nur gemeinsam. Dennoch hat es sich Tobias Brazda diesmal mit seiner Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach seiner Operation am Knie zum Ende der abgelaufenen Saison hat er lange überlegt, ob das Eishockey noch der richtige Sport für ihn ist. Letztendlich hat die Liebe zum Hockey gewonnen, und so stehen die Nummer 71 (Tobias) und 91 (Tim Brazda) in der neuen Saison wieder gemeinsam auf dem Eis.

Die Ice Aliens freuen sich über die Verlängerungen der Verträge und sehen das als weiteren Beweis für die Kontinuität des Vereins.

(RP/ame)