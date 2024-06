Premieren beim 27. Mehrkampf-Meeting Neue Sieger und neue Bäume für Ratingen

So konnte sie entspannt verfolgen, wie sich die Konkurrentinnen um die Olympia-Plätze schlugen: Carolin Schäfer und Vanessa Grimm. Beide waren vor knapp zwei Wochen noch bei der Europameisterschaft in Rom gestartet, doch beide brauchten nun einen zusätzlichen Start in Ratingen: Während Grimm von Weltranglisten-Platz 25 darum kämpfte, noch in die Top-24 und damit zu Olympia zu kommen, wollte Schäfer noch einen kompletten Siebenkampf absolvieren. In Rom war sie nach drei ungültigen Versuchen im Kugelstoßen ausgestiegen – so lag auf dieser Disziplin auch jetzt ein gewisses Maß an Spannung. Die Frankfurterin aber lieferte im ersten Versuch: 14,40 Meter, die Bestweite des ersten Durchgangs. Nur Grimm kam später drei Zentimeter weiter, doch am Ende des ersten Tages lag Schäfer in der Gesamtwertung vorne, bei den Männern führte weiterhin Steinforth.