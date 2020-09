Erfahrungsbericht : Das war ganz großer Sport!

Vor dem Schwimmstart bildete sich eine Schlange, da es Einzelstarts gab – mit Abstand, versteht sich. Der Triathlon Ratingen 2020 in Zeiten von Corona. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Auch wenn es sich am Ende des 76,5-Kilometer-Rennens beim 12. Ratingen Triathlon wie eine Bergbesteigung anfühlt, ist es für unseren Autor ein schönes Erlebnis, in Zeiten von Corona an einem Wettkampf teilgenommen zu haben.

Mit Vergleichen ist das immer so eine Sache: Manche nannten den 12. Stadtwerke Ratingen Triathlon bereits im Vorfeld historisch. Denn noch nie gab es eine Sport-Veranstaltung dieser Art in Ratingen, die so detailgenau geplant werden musste. Hygiene- und Abstandsregelungen, QR-Codes für den Einlass, Positionspfeile fürs richtige Radaufhängen – nur wenige Begriffe, die belegen, dass dieser Triathlon vor allem eines war: besonders.

Wir hatten uns zum ersten Mal für den 76,5er entschieden. Das klingt eher nach einer Bergbesteigung, und am Ende hat sich das Ganze auch so angefühlt. Da bleibt vor allem die Erfahrung, in Corona-Zeiten an einem Wettkampf teilgenommen zu haben, der sehr gut organisiert war. Und da bleibt die Freude darüber, dass alle happy waren, dass sie überhaupt teilnehmen und einen Wettkampf absolvieren durften.

Ergebnisse 76,5er, Männer: 1. Kai Hesterwerth (2:44:14 Stunden), 2. Gerrit Schubert (2:46:04), 3. Till Schäfer (2:47:46). Frauen: 1. Anna Schauerte (3:08:46), 2. Isabelle Hüsken (3:17:17), 3. Maike Grün (3:29:49) Kurz, Männer: 1. Jonas Müller (1:49:13), 2. Marius Lindemann (1:49:54), 3. Jann-Paul Jakisch (1:50:16). Frauen: 1. Michaela Melsa (2:08:00), 2. Gwendolin Rapp (2:10:22), 3. Marit Bergmann (2:11:56). Sprint, Männer: 1. Luca Fahrenson (0:55:24), 2. Matthies Groll (0:57:47), 3. Leon Voll­stedt (TTR 08, 0:58:18). Frauen: 1. Lena Löffler (1:04:49), 2. Larissa Jasper (1:06:05), 3. Andrea Claßen (1:09:04). Volks, Männer: 1. Sebastian Esser (1:01:23), 2. Axel Betschinski (1:03:00), 3. Fabian Weißler (1:04:18). Frauen: 1. Anne Osthaus (1:07:27), 2. Helene Bergmann (TV Ratingen, 1:12:45), 3. Johanna Odemann (1:13:17).

Beim Schwimmen durfte man sich erst einmal in eine Schlange einreihen. Gestartet wurde im Fünf-Sekunden-Takt, insgesamt standen 24 Bahnen auf dem Programm, unterbrochen durch zwei sogenannte Landgänge. Das war schon etwas komisch. Aber die Athleten nahmen auch diese Hürde mit Freude.

Dann ab aufs Rad: Es waren kaum Zuschauer an der Strecke. Immer wieder düsten Motorräder vorbei: Man achtete penibel darauf, dass nicht im Windschatten gefahren wurde. Sechs Runden waren zu absolvieren. Da der Name auf dem Rücken der Radfahrer zu sehen war, gab es hin und wieder einen kleinen Plausch. Beispiel: Hallo Norbert, wie viele Runden musst du noch fahren? Oder: Ja, das sieht gut aus. Hau rein! Nette Aufmunterungen auf der Strecke.

In der Wechselzone schnell in die Laufschuhe gesprungen und dann ab auf den Kurs: In äußerst mäßigem Tempo wurden sechs Runden absolviert. Am Bad standen zahlreiche Stimmungsmacher, die den Aktiven zujubelten.

So langsam wurde der Kopf müde, doch die Freude darüber, es gleich geschafft zu haben, sorgte für den Hallo-wach-Effekt. Auf der letzten von sechs Runden lief dieser Triathlon noch einmal wie ein Film ab: Das Warten auf den Start am frühen Morgen, die Probleme beim Schließen des Helmes, die netten Helfer am Getränkestand, die tolle Atmosphäre im und am Angerbad, die Dankbarkeit über einen unvergesslichen Tag.

Und jetzt? Die Planungen für 2021 laufen bereits. Niemand weiß, wie die (Triathlon-)Welt dann aussehen wird. Was wir wissen, ist aber, dass wir wieder dabei sein werden, wenn die Chance zur Teilnahme besteht.