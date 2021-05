Neue Aufgabe : Fabio Falco ist nun im Tennis aktiv

Heiligenhaus Fabio Falco war lange Jahre Obmann der SSVg Heiligenhaus, doch nun hat er sich vom Fußball zum Tennis orientiert. Und der TC Rot-Weiß Heiligenhaus hat sich schon einmal hergerichtet und hofft, dass es bald wieder los gehen kann.

Viele Jahre war Fabio Falco der Fußball-Obmann der SSVg Heiligenhaus. Er war einer der Hauptfiguren beim Aufstieg bis in die Landesliga und zudem Trainer der A-Junioren. Sie spielten immer eine führende Rolle in der Sonderliga. Aber nun hat der 51-jährige Versicherungskaufmann, er arbeitet in Düsseldorf, ein ganz neues Betätigungsfeld: Er hat sich dem Tennisclub Rot-Weiß Heiligenhaus angeschlossen und war dabei, dass es bald so richtig rund läuft an der Selbecker Straße 16 in Schwimmbad-Nähe.