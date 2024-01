Neu gegründeter Verein FC Ratingen City „Jedes Kind findet einen Platz bei uns“

Taner Kacemer wird der 30. November 2023 noch lange in Erinnerung bleiben, denn seit diesem Herbsttag steht der FC Ratingen City 2023 als eingetragener Verein im Register. „Es ist toll, dass wir unseren Fußballklub gründen konnten“, betont der Ratinger. „Man darf nicht vergessen, wie viel harte Arbeit in einer solchen Gründung steckt. Es war schon schwierig genug, einen Termin beim Amtsgericht zu bekommen, zumal sich unsere Ansprechpartnerin dreimal geändert hat. Am Ende hat sich der Aufwand natürlich mehr als gelohnt.“