Triathlon-Nachwuchs „Ironkids“ des TTR 08 überzeugen

Im Rahmen des „Ironkids Swim & Run“ in Heinsberg-Kirchhoven stand der nächste Wettkampf der Schnupperwettkampfserie und des Nachwuchscups für die jungen Athleten des Triathlon Teams Ratingen 08 an. Bei diesen Wettkampfserien sammeln die Sportler entsprechend ihrer Platzierungen bei jeweils sechs Wettkämpfen Punkte, wobei am Ende die drei besten Ergebnisse für die Gesamtwertung addiert werden.