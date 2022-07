Leichtathletik : Minski siegt im Weitsprung

Lintorf Großer Erfolg für Sydney Minski: Die Leichtathletin des TuS 08 Lintorf gewinnt bei den NRW-Meisterschaften im Weitsprung der Altersklasse W14. Über 100 Meter läuft sie zudem neue Bestzeit und wird damit Vierte.

Sydney Minski vom TuS 08 Lintorf ist mit einem großen Erfolg von den NRW-Meisterschaften der Leichtathletik in Troisdorf zurückgekehrt. In der Altersklasse W14 hatte sie sich für drei Disziplinen qualifiziert: 100 Meter, 80 Meter Hürden und Weitsprung. Die NRW-Meisterschaften sind für die jungen Athletinnen und Athleten der Saisonhöhepunkt, da sie sich erst ab dem zweiten Jahr der U16 für die Deutschen Jugendmeisterschaften qualifizieren können.

Entsprechend stark besetzt war das Starterfeld mit den besten Talenten aus den beiden Leichtathletikverbänden Nordrhein und Westfalen. Aufgrund des sehr eng getakteten Zeitplans entschied sich Minski zusammen mit ihrem Trainer Tim Mertens, lediglich in den Disziplinen Weitsprung und Sprint an den Start zu gehen. Ein Plan, der sich am Ende auszahlen sollte.