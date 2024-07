Coup des Oberligisten Königstransfer Kreyer unterschreibt bei 04/19

Das, was sich seit knapp fünf Wochen angedeutet hat, ging am Ende schnell: Am Mittwoch löste Sven Kreyer seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen auf, am Donnerstag unterschrieb er bei Ratingen 04/19 einen Zwei-Jahres-Vertrag – bei dem Klub also, dessen Saisonfinale er gegen den SC St. Tönis (2:2) bereits im Stadion Ratingen verfolgt und sich dabei sehr engagiert mit dem neuen Cheftrainer Christian Dorda ausgetauscht hatte.