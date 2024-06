Königstransfer für Ratingen 04/19 denkbar Kommt der Kapitän von RWO nach Ratingen?

Fazit: Unter normalen Umständen könnte sich 04/19 Kreyer nicht leisten. Im Gesamtpaket aber – es wird ein erfahrener Stürmer gesucht, der Vertrag bei RWO wird aufgelöst, er wohnt in Ratingen, 04/19 macht einen Umbruch und will wieder mindestens an der Spitze mitmischen – ist die Verpflichtung denkbarer geworden als noch vor ein paar Wochen.