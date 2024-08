Führungsspieler bei Ratingen 04/19 Das sind Kapitän und Mannschaftsrat

Vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Fußball-Saison, der ersten Runde im Niederrheinpokal am Sonntag ab 15 Uhr beim A-Ligisten SV Thomasstadt Kempen, steht der Mannschaftsrat bei Oberligist Ratingen 04/19 fest. Aus diesem hat Cheftrainer Christian Dorda in Absprache mit seinem Assistenten Erkan Ari auch den Kapitän bestimmt, nachdem es in der Vorbereitung noch ein „Kapitäns-Casting“ gab und mehrere Spieler mit der „Binde“ am Arm auflaufen durften. So lautet die Entscheidung.