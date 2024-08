Ortsbesuch beim Ratinger Pokalgegner Das ist der David im Duell mit Goliath 04/19

Rund 45 Minuten dauert die Fahrt an diesem Samstag vom Stadion Ratingen zur Sportanlage am Schmeddersweg in Kempen. Bei der Abfahrt von der Autobahn 44 zeigt das Navi noch eine Strecke von 17,5 Kilometern an – und 26 Minuten Fahrzeit. Da ist schon klar: Nicht überall wird man auf der folgenden Strecke 50 km/h fahren können, und auf der Oberbenrader Straße zum Beispiel möchte man das auch gar nicht. Immerhin weisen Schilder auf Straßenschäden hin.