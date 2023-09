Fußball Ausrutscher für A-Ligisten verboten

Ratingen/Hösel · Der SV Hösel will seinen guten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A trotz einiger Ausfälle festigen und fährt am Sonntag zu Rhenania Hochdahl, Türkgücü Ratingen zu Tusa 06, wo es eine erneute Auswärtspleite zu verhindern gilt.

16.09.2023, 05:15 Uhr

Der SV Hösel kann auf Niclas Oldörp (links) setzen. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller