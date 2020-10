Fußball : SV Hösel verliert Punkte und drei Angreifer

HÖSEL Im Duell gegen Sparta Bilk kassieren die Gastgeber Gegentore en masse. Schlimmer noch als die 2:8-Klatsche wiegen für den Fußball-Bezirksligisten aber die verletzungsbedingten Ausfälle von drei wichtigen Stammkräften.

Den Angreifer Kevin Peuler erwischte es schon nach elf Minuten. Ohne gegnerische Einwirkung krümmte sich der 23-Jährige am Spielfeldrand. Jedwede Behandlung von Betreuer Christian Timp nutzte nichts: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Dieser schwoll schnell dick an und wird für Peuler eine lange Spielpause mit sich bringen. Der zweite Angreifer, der vorzeitig ausschied, war Benny Schröder in der 75. Minute. Den Schützen zum 1:1 per Elfmeter erwischte es wieder am Knie, das ihn schon einmal zu einer zweijährigen Pause gezwungen hatte. Zum Schluss humpelte dann auch noch Sebastian Höfig vom Platz. Er knickte um und zog sich eine Bänderverletzung zu. Alle drei Offensivkräfte werden vorerst ausfallen. Bei Benny Schröder ist zudem zu befürchten, dass es für den 30-Jährigen das Aus in Sachen Fußball bedeuten könnte.