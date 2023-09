Fußball, Kreisliga A Kalte Dusche für SVH und Türkgücü

In der 73. Minute fiel der SVH 2:4 zurück, da sah es schon nach dieser ersten Saisonpleite aus. Aber Menzler, 20 Jahre alt, machte zwei Treffer. So stand es 4:4 in der 83. Minute. Da köpfte er eine Musterflanke von Leon Prusa gekonnt ein. Nun wollten die Höseler im vierten Saisonspiel auch den vierten Sieg feiern. Sie stürmten recht ungestüm nach vorne, aber darauf wartete der bisher stets Niederlagen kassierende VfL Benrath. Er konterte, schoss zum 5:4 ein, und das war es. Am Sonntag erwartet der SVH daheim Tusa 06. Anstoß ist um 15.30 Uhr.